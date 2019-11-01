Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı
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Borsa, güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 artışla 98.689,69 seviyesine yükseldi.

Borsa, güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 artışla 98.689,69 seviyesine yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 221,17 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla 98.689,69 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,47 yükseliş kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile sigorta oldu.

Dün tahvil ve bono piyasasında faizlerin 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesine karşın satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,23 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 98.468,52 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin küresel pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

ABD'nin ekim ayı istihdam raporunda tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, ayrıca Türkiye ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin de takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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