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Borsa, güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,67 artışla 104.474,89 seviyesine yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,67 artışla 104.474,89 seviyesine yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 694,31 puan ve yüzde 0,67 değer kazancıyla 104.474,89 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,95 yükseldi.


Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran holding oldu.


Dün açıklanan verilere göre, son bir yılda düşüş gösteren sanayi üretimi endeksinin, eylülde yıllık bazda yüzde 3,4 artarak, yeniden pozitif bölgeye geçmesine karşın pay piyasalarında kar satışlarının etkili olduğu görüldü. Özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla yüzde 1 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 103.780,58 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayımlayacağı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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