Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe 0,50'lik yükselişle başladı. Endeks, 522,71 puanlık artışla 105 bin 902 puandan açıldı. Açılışta bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,65 değer kazandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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