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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başladı.

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Borsa, haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe 0,50'lik yükselişle başladı. Endeks, 522,71 puanlık artışla 105 bin 902 puandan açıldı. Açılışta bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,65 değer kazandı. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
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