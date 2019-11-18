Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
Borsa, haftaya yüzde 0,50'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe 0,50'lik yükselişle başladı. Endeks, 522,71 puanlık artışla 105 bin 902 puandan açıldı. Açılışta bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,65 değer kazandı. - İSTANBUL
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