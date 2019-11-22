Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,28'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,28'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,28'lik yükselişle başladı. Endeks, 303,70 puanlık artışla 107 bin 108 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,43, holding endeksi de yüzde 0,49 değer kazandı. - İSTANBUL
Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor