Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,18'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,18'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,18'lik yükselişle başladı. Endeks, 185,67 puanlık artışla 105 bin 568 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. - İSTANBUL
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