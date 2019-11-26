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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,18'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,18'lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,18'lik yükselişle başladı. Endeks, 185,67 puanlık artışla 105 bin 568 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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