Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı.

Borsa güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa, güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,16'lık yükselişle başladı. Endeks, 173,93 puanlık artışla 107 bin 300 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,12, holding endeksi de yüzde 0,23 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:22:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]