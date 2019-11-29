Borsa güne yükselişle başladı
7 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,16'lık yükselişle başladı. Endeks, 173,93 puanlık artışla 107 bin 300 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,12, holding endeksi de yüzde 0,23 değer kazandı.
(İHA)
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