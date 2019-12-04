Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,44'lük yükselişle başladı.

Borsa güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa, güne yüzde 0,44'lük yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,44'lük yükselişle başladı. Endeks, 464,61 puanlık artışla 107 bin 254 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,69, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek
Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne sınırlı düşüşle başladı! İşte son durum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:08:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]