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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,52 artışla 108.260,07 seviyesine yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,52 artışla 108.260,07 seviyesine yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 558,75 puan ve yüzde 0,52 değer kazancıyla 108.260,07 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,60 yükseliş kaydetti.


Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile turizm oldu.

Analistler, ABD'de, Çin ile bu ay içinde bir ticaret anlaşması yapılabileceği yönündeki basında yer alan haberlerin piyasalardaki risk iştahını artırdığını bildirdi.

Yurt içinde, NATO Liderler Toplantısı, Suriye konulu Dörtlü Zirve ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından jeopolitik risk algısının hafiflediğini dile getiren analistler, bugün TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç, 106.400 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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