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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,32'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,32'lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,32'lik yükselişle başladı. Endeks, 349,93 puanlık artışla 109 bin 8 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,15, holding endeksi de yüzde 0,54 değer kazandı. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
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