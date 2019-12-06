Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,32'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,32'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,32'lik yükselişle başladı. Endeks, 349,93 puanlık artışla 109 bin 8 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,15, holding endeksi de yüzde 0,54 değer kazandı. - İSTANBUL
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