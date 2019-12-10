Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
Son Dakika Güncel Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.

Borsa güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik yükselişle başladı. Endeks, 126,33 puanlık artışla 108 bin 912 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,07 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,22 arttı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borsa İstanbul, son 20 ayın rekorunu kırdı
Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 17:08:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]