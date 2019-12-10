Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik yükselişle başladı. Endeks, 126,33 puanlık artışla 108 bin 912 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,07 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,22 arttı. - İSTANBUL
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