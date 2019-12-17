Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 111.495,02 seviyesine yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 111.495,02 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 369,51 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 111.495,02 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile sigorta, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile spor oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 111.200 üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 111.125,51 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası küresel risk iştahının arttığını belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin üzerinde yeni hedeflerin 112.500 ve 113.400 seviyeleri olacağını dile getiren analistler, 110.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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