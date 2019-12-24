Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

5 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,59 artışla 112.839,70 seviyesine yükseldi.

Borsa güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,59 artışla 112.839,70 seviyesine yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 664,52 puan ve yüzde 0,59 değer kazancıyla 112.839,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,64 yükseliş kaydetti.


Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,90 değer kazanan BIST 100 endeksi, 112.175,19 puanla 19 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü koruduğunu bildirdi.

ABD ve Avrupa'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz
Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı Son dakika: Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için devreye girdi Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için senatörlere 7 sayfalık rapor gönderdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Büyükelçisi Tow, SANKON aracılığı ile yatırımcı çağrısında bulundu - Son Dakika Ekonomi
16:32 TÜBA 2019 ödüllerinin sahipleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi
16:29 Kuveyt ile Suudi Arabistan tarafsız bölgede yeniden petrol çıkartacak - Son Dakika Ekonomi
16:26 MASMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi - Son Dakika Ekonomi
16:20 Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı - Son Dakika Ekonomi
15:36 Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği - Son Dakika Ekonomi
15:16 Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:46:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]