Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,09 artışla 115.236,49 puandan başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,09 artışla 115.236,49 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, 2.360 puan ve yüzde 2,09 değer kazancıyla 115.236,49 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,74 ve holding endeksi yüzde 1,83 yükseliş kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile orman, kağıt, basım oldu.


Dün 110.746 puana kadar gerilemesinin ardından gelen güçlü alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 112.876 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsasında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

İran'ın saldırganlığına ekonomik yaptırımlar ile karşılık verileceğini dile getiren Trump, ayrıca NATO'nun Orta Doğu sürecine daha çok müdahil olmasını isteyeceğini kaydetti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya'nın sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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