Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik yükselişle başladı. Endeks, 143,63 puanlık artışla 120 bin 392 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,02, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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