Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,51'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,51'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,51'lik yükselişle başladı. Endeks, 618,15 puanlık artışla 121 bin 619 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,66, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı. - İSTANBUL
Son Dakika TOBB'dan 81 ildeki odalara 'gıdada taklit ve tağşiş yapanlar' için disiplin uyarısı İmamoğlu cemevleriyle ilgili soruya Diyanet'in faiz kararıyla yanıt verdi Son dakika: ING Türkiye, konut kredisi faizini yüzde 0,94'e indirdi Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı