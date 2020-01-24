Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,94'lük yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,94'lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,94'lük yükselişle başladı. Endeks, açılışta 1.153 puanlık artışla 123 bin 693 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 1,20, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kazandı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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