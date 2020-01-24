Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,94'lük yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,94'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,94'lük yükselişle başladı. Endeks, açılışta 1.153 puanlık artışla 123 bin 693 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 1,20, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kazandı.
(İHA)
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