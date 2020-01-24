Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,94'lük yükselişle başladı. Endeks, açılışta 1.153 puanlık artışla 123 bin 693 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 1,20, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kazandı.

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10 milyon dolarlık haksız kazanca neden olan ABD'li Goldman Sachs'ın eski yöneticisi suçlamaları kabul etti!