Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,55'lik yükselişle başladı. Endeks, açılışta 666,45 puanlık artışla 120 bin 816 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 0,74, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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