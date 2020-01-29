Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,65'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,65'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,65'lik yükselişle başladı. Endeks, açılışta 784,24 puanlık artışla 120 bin 585 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 0,77, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. - İSTANBUL
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