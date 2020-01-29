Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,65'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,65'lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,65'lik yükselişle başladı. Endeks, açılışta 784,24 puanlık artışla 120 bin 585 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 0,77, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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