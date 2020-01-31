Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,21'lik yükselişle başladı. Endeks, artışla 246,58 puanlık artışla 120 bin 96 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 0,17 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,58 arttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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