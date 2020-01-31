Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,21'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,21'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,21'lik yükselişle başladı. Endeks, artışla 246,58 puanlık artışla 120 bin 96 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 0,17 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,58 arttı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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