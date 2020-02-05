Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,23 artarak 122.416,65 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,23 artarak 122.416,65 puana yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 280,48 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 122.416,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.


Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile orman, kağıt, basım oldu.


BIST 100 endeksi, dün artan küresel risk iştahına paralel güçlenen alımlarla yüzde 2,43 değer kazanarak günü 122.136,17 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesinin yanı sıra beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin etkisiyle yatırımcıların dün tekrar hisse senedi piyasalarına yöneldiğini, ancak haber akışına bağlı olarak oynaklığın yüksek olabileceğini ifade etti.

Bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 123.900 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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