Borsa, güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa, güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,98 artarak 119.504,74 puana yükseldi.

Borsa, güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,98 artarak 119.504,74 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.163,21 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 119.504,74 puana çıktı. Bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,99 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün etkisini artıran satışlarla yüzde 2,21 değer kaybederek günü 118.341,52 puandan tamamlamıştı.


Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap hamlesi ile dün döviz kurlarının yatay bir seyir izlemesine karşın Suriye ile ilgili gelişmelerin pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, dün 117.000 desteğinin çalıştığını, 120.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tekrar yükseliş eğiliminden bahsedilebileceğini söyledi.

Borsa İstanbul, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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