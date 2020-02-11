Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,98'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,98'lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,98'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.163,21 puanlık artışla 119 bin 504 puana yükseldi. Açılışta bankacılık ve holding endeksleri 0,99 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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