Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,98'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.163,21 puanlık artışla 119 bin 504 puana yükseldi. Açılışta bankacılık ve holding endeksleri 0,99 değer kazandı. - İSTANBUL
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11.02.2020 16:39:59. #1.13#
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