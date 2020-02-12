Borsa, güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa, güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 artarak 119.940,00 puana yükseldi.

Borsa, güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 artarak 119.940,00 puana yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 142,19 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 119.940,00 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile metal ana sanayi oldu.


BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek, günü yüzde 1,23 değer kazancıyla 119.797,82 puandan tamamlamıştı.


Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, bugün Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan gelecek haberler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, atılacak adımları paylaşacağı konuşmasının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 ve 117.000 seviyelerinin destek olarak dikkati çektiğini kaydeden analistler, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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