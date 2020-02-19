Borsa, güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa, güne yükselişle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,39 artarak 120.036,23 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,39 artarak 120.036,23 puana yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 462,13 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 120.036,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 azalışla 119.574,10 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları ile makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 3'te 2'si bugün TCMB'nin faizleri düşürmeye devam etmesini bekliyor. Ankete göre, 7 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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