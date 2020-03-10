Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,41 artarak 106.021,05 puana yükseldi.

Borsa güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,41 artarak 106.021,05 puana yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 2.497,03 puan ve yüzde 2,41 değer kazanarak 106.021,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,50 ve holding endeksi yüzde 2,48 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile spor oldu.

Dün yaşanan "petrol şoku" ile dünya borsalarındaki güçlü satışlara paralel yüzde 5,54 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 103.524,02 puandan tamamladı.

Analistler, piyasalardaki panik havasının dağılması ile tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini ifade ederek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500'ün önemli destek konumunda olduğunu, 107.200 ve 110.000 seviyelerinin ise direnç olarak dikkati çektiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının kilogramı 329 bin 600 liraya yükseldi
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı

Son Dakika Haberleri
15:33 Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu
15:05 Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
14:26 En fazla kazandıran yatırım fonları
14:26 En fazla kaybettiren yatırım fonları
14:26 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 16:54:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]