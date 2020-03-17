Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,18 artarak 88.923,35 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,18 artarak 88.923,35 puana yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 1.035,02 puan ve yüzde 1,18 değer kazanarak 88.923,35 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,44 yükseliş kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,47 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,57 ile spor oldu.

Dün, dünya borsalarında panik havasının etkisiyle sert düşen BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,07 azalışla 87.888,34 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye'de vaka sayısının 47'ye çıkmasına karşın yeni tip koronavirüs salgınına yönelik güçlü tedbirlerin alınması sonrası piyasalarda bugün tepki alımlarının görülebileceğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının takip edileceğini bildirdi.

ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 ve 85.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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