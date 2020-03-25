Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı
11 dakika önce
Borsa, güne yüzde 1,38'lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 1,38'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 1,38'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.232,69 puanlık artışla 90 bin 518 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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