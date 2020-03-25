Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 1,38'lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 1,38'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 1,38'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.232,69 puanlık artışla 90 bin 518 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
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