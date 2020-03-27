Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 306,29 puanlık artışla 91 bin 833 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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