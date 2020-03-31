Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Asya borsalarındaki olumlu seyirden Borsa İstanbul'da nasibini alıyor. BİST 100 Endeksi güne yüzde 1,4 artışla 89 bin 278'den başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 89.278,67 puana yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.219,20 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 89.278,67 puana çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:44
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