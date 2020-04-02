Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 1,16 yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 1,16 yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 1,16 yükselişle başladı. Endeks, 1.030,91 puanlık yükselişle 90 bin 116,05 puana çıkarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:24 Kaynak: İHA
Son Dakika ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı