Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik yükselişle başladı. Endeks, 103,18 puanlık artışla 89 bin 614 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi de yüzde 0,27 arttı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:16 Kaynak: İHA
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