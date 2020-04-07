Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,20 yükselişle başladı. Endeks, 1.102,94 puanlık artışla 93 bin 174,07 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,61 yükseldi. Holding endeksi de yüzde 1,32 arttı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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