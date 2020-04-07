Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde yüzde 1,20'lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde yüzde 1,20'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,20 yükselişle başladı. Endeks, 1.102,94 puanlık artışla 93 bin 174,07 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,61 yükseldi. Holding endeksi de yüzde 1,32 arttı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:27 Kaynak: İHA
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