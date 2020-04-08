Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde yüzde 0,11'lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde yüzde 0,11'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,11'lik yükselişle başladı. Endeks, 99,88 puanlık artışla 92 bin 481 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,20 arttı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:20 Kaynak: İHA
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