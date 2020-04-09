Borsa güne yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde yüzde 1,13'lük yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde yüzde 1,13'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,13'lük yükselişle başladı. Endeks, 1.050,14 puanlık artışla 94 bin 275,35 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,50 yükseldi. Holding endeksi de yüzde 1,10 arttı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:16 Kaynak: İHA
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