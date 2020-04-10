Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde yüzde 0,38'lik yükselişle başladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,38'lik yükselişle başladı. Endeks, 366,88 puanlık artışla 96 bin 201,32 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 yükseldi. Holding endeksi de yüzde 0,33 arttı. - İSTANBUL