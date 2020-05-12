Borsa, güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa, güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artışla 97.951,42 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artışla 97.951,42 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 159,19 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 97.951,42 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile ulaştırma oldu.


Dün 99.000 sınırında etkisini artıran satışlarla düşüş geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 97.792,23 puandan tamamladı.

Analistler, dün borsa kapandıktan sonra yayımlanan Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), açıklamasında, kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için çalışmalara başlandığının belirtildiğini anımsatarak, bunun bankaların reel sektöre desteğinin güçlü bir şekilde devam etmesi anlamına geldiğini kaydetti.

TVF'nin dünkü açıklamasında "T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

Bugün, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin kısa vadede önemli direnç konumuna geldiğini, 97.200 ve 95.500'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:06 Kaynak: AA


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