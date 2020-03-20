Borsa güne yükselişle düşüşle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 2,37'lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 2,37'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,37'lik yükselişle başladı. Endeks, 2.021 puanlık artışla 87 bin 217 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,73, holding endeksi de 2,15 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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