Borsa güne yükselişle düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 2,37'lik yükselişle başladı.

Borsa güne yükselişle düşüşle başladı, System.String[]

Borsa, güne yüzde 2,37'lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,37'lik yükselişle başladı. Endeks, 2.021 puanlık artışla 87 bin 217 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,73, holding endeksi de 2,15 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:28 Kaynak: İHA

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