Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yüzde 0,03 artışla başladı
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Borsa, güne yüzde 0,03 artışla başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 96.840,62 puandan başladı.

Borsa, güne yüzde 0,03 artışla başladı, System.String[]
Borsa İstanbul, Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 96.840,62 puandan başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:12 
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