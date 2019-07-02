Son Dakika Haberleri: Borsa güne yüzde 0,08 artışla başladı
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Borsa güne yüzde 0,08 artışla başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 99,817,85 puandan başladı.

Borsa güne yüzde 0,08 artışla başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 99,817,85 puandan başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:13 
borsa istanbul, Ekonomi
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