Son Dakika Haberleri: Borsa güne yüzde 0,22 artışla başladı
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Borsa güne yüzde 0,22 artışla başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 208,22 puan ve yüzde 0,22 artışla 95.730,34 seviyesine yükseldi.

Borsa güne yüzde 0,22 artışla başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 208,22 puan ve yüzde 0,22 artışla 95.730,34 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:10 
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