Borsa güne yüzde 0,22 artışla başladı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 208,22 puan ve yüzde 0,22 artışla 95.730,34 seviyesine yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 208,22 puan ve yüzde 0,22 artışla 95.730,34 seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:10
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