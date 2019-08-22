Borsa güne yüzde 0,22 artışla başladı

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi açılışta, 208,22 puan ve yüzde 0,22 artışla 95.730,34 seviyesine yükseldi.

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