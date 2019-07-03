Son Dakika Haberleri: Borsa güne yüzde 0,25 artışla başladı
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Borsa güne yüzde 0,25 artışla başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 100.452,79 puandan başladı.

Borsa güne yüzde 0,25 artışla başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 100.452,79 puandan başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:12 
Ekonomi
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