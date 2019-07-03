Borsa güne yüzde 0,25 artışla başladı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 100.452,79 puandan başladı.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:12
'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 100.452,79 puandan başladı.
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