Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yüzde 0,30 yükselişle başladı
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Borsa, güne yüzde 0,30 yükselişle başladı

32 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 100.641,10 puandan başladı.

Borsa, güne yüzde 0,30 yükselişle başladı , System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 100.641,10 puandan başladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:05 
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