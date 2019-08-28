Son Dakika Haberleri: Borsa güne yüzde 0,48 yükselişle başladı
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Borsa güne yüzde 0,48 yükselişle başladı

37 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 462,71 puan ve yüzde 0,48 artışla 96.493,19 seviyesine yükseldi.

Borsa güne yüzde 0,48 yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 462,71 puan ve yüzde 0,48 artışla 96.493,19 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:10 
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