Borsa güne yüzde 0,48 yükselişle başladı
37 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 462,71 puan ve yüzde 0,48 artışla 96.493,19 seviyesine yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 462,71 puan ve yüzde 0,48 artışla 96.493,19 seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:10
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