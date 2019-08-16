Borsa, güne yüzde 0,64 yükselişle başladı
15 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 yükselişle 97.199,04 puandan başladı.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 yükselişle 97.199,04 puandan başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:02
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