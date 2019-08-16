Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yüzde 0,64 yükselişle başladı
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Borsa, güne yüzde 0,64 yükselişle başladı

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 yükselişle 97.199,04 puandan başladı.

Borsa, güne yüzde 0,64 yükselişle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 yükselişle 97.199,04 puandan başladı.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:02 
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