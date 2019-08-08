Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yüzde 1,09 yükselişle başladı
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Borsa, güne yüzde 1,09 yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 yükselişle 99.124,74 puandan başladı.

Borsa, güne yüzde 1,09 yükselişle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 yükselişle 99.124,74 puandan başladı.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:04 
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