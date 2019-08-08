Borsa, güne yüzde 1,09 yükselişle başladı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 yükselişle 99.124,74 puandan başladı.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 yükselişle 99.124,74 puandan başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:04
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