Borsa günü 100 binin üzerinde tamamladı
31 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:27 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 465,29 puanlık artışla 100 bin 200 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı. - İSTANBUL
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