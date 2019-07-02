Son Dakika Haberleri: Borsa günü 100 binin üzerinde tamamladı
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Borsa günü 100 binin üzerinde tamamladı

31 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı.

Borsa günü 100 binin üzerinde tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 465,29 puanlık artışla 100 bin 200 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:27 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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