Borsa Günü Artıda Tamamladı
11 dakika önce
Borsa, günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 1.721 puanlık artışla 99 bin 677 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi de yüzde 1,09 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:21 Kaynak: İHA
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